Выросло число пострадавших в российском городе в результате атаки ВСУ

Число жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА и повреждения многоэтажного дома в центре города, выросло до 15 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Согласно обновленным данным, в результате атаки ранения получили 15 человек.

«В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести», — отмечается в сообщении.

До этого было известно о 13 пострадавших.

Кроме того, власти города получили 175 обращений на единовременную денежную помощь.

Об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону сообщалось утром в четверг, 14 августа. Глава российского региона Юрий Слюсарь рассказал, что повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также несколько автомобилей жителей. Последствия атаки сняли на видео.