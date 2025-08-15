Подозреваемый в убийстве судьи в Камышине признал свою вину

Житель волгоградского Камышина, ранее арестованный по подозрению в убийстве федерального судьи, полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

Уточняется, что фигуранта доставят в Волгоград для избрания меры пресечения и дальнейших следственных действий.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Тело федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами было найдено в Камышине в четверг, 14 августа. По данным следствия, подозреваемый в преступлении занимается коммерческой деятельностью.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.