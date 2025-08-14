В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

В Курской области при атаках дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотник атаковал машину в деревне Свобода Рыльского района, пострадала семейная пара, мужчина и женщина получили осколочные ранения. Еще одна атака произошла в селе Званное Глушковского района. Легкие ранения получил 75-летний местный житель, который ехал по дороге на велосипеде.

Хинштейн призвал население воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что это по-прежнему опасно.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону пострадали 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все в состоянии средней тяжести. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.