После гибели ребенка под стеной гаража российского чиновника обвинили в халатности
В Нижнем Новгороде после гибели ребенка под обрушившейся стеной гаража обвинили в халатности руководителя одного из отделов администрации, пишет телеграм-канал Ni Mash.
В трагедии, по версии следствия, есть вина чиновника — он должен был вовремя обнаружить самовольную ветхую постройку.
За неисполнение своих обязанностей руководитель отдела стал фигурантом уголовного дела.
Ранее сообщалось, что отец с шестилетним сыном шли по улице мимо кооператива с «заброшками». На них внезапно упала бетонная плита. Мальчик умер на месте, его пришлось доставать спасателям, мужчина не пострадал.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после инцидента в парке Саратова, где полицейский пригрозил расстрелом протестующим.