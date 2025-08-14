Российского судью нашли без гениталий с ножом в голове

Федеральный судья Василий В. был застрелен в городе Камышин в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным источника, мужчину убили прямо на улице. При этом издание утверждает, что судью сначала расстреляли из «Сайги», потом отрезали ему гениталии и воткнули нож в глаз.

По предварительной версии, убийство могло быть совершено на почве ревности. Как уточняет издание, преступление мог совершить муж любовницы убитого.

Ранее школьница с приятелем из Нижнего Новгорода жестоко избила прохожего.