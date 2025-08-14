Российского судью нашли на улице с ножом в голове
В Камышине (Волгоградская область) нашли убитым федерального судью. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.
Мужчину обнаружили на Советской улице с ножом в голове. На месте работают специалисты.
Другие подробности случившегося пока не сообщаются.
