Российский блогер жестоко убил знакомого, нанеся ему 131 удар ножом

В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по резонансному делу блогера, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого. По версии следствия, преступление было совершено 16 сентября 2024 года в квартире на проспекте Науки. Молодой человек во время совместного распития алкоголя нанес потерпевшему 131 ножевое ранение в шею, туловище и конечности. После убийства он похитил личные вещи погибшего, включая телефон, одежду и мелкие предметы, общая стоимость которых составила около 5000 рублей.

Городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения, оставив обвиняемого под стражей до 3 февраля 2026 года. Подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных, которое будет обсуждаться на предварительном слушании.

Особую огласку дело получило из-за поведения обвиняемого после преступления. Он не только транслировал шокирующие кадры в своем Telegram-канале, но и записывал видео с признанием в полицейском участке. Эти материалы вызвали широкий общественный резонанс. Следствие считает, что действия подсудимого были осознанными, а мотивы преступления еще предстоит установить в ходе судебного процесса.