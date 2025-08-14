В Подмосковье после укуса кобры чуть не погибла девушка

В Подмосковье 28-летнюю местную жительницу укусила кобра, что чуть не привело к ее смерти. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

По словам пострадавшей, кобра забралась к ней в рюкзак, когда она отдыхала в подмосковном парке с друзьями. Стоило девушке открыть его, как змея выскочила оттуда, укусила ее за руку и скрылась в траве.

«Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр НИИ имени Склифосовского, где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение, включающую плазмообмен, дезинтоксикацию и удаление некротических тканей из раны руки. После стабилизации состояния пациентку перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ имени Баумана. В месте укуса у нее развилось гнойное воспаление кисти. В больнице провели операцию и интенсивную терапию», — говорится в тексте.

В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, ее уже выписали из больницы.