Мальчик из Белгородской области ранен из-за украинской атаки дронов

Вечером четверга губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередных атак ВСУ на регион.

© Московский Комсомолец

По его словам, 12-летний мальчик получил ранения в селе Таврово в результате атаки БПЛА – у ребенка диагностировали осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму, бригада скорой помощи доставляет его в больницу. Также в двух частных домах выбило окна, повредило крыши и фасады, посекли осколки и стоящую неподалеку машину.