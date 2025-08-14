Подростки напали на двойника Ленина в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после нападения подростков на пожилого мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по городу.

© Telegram-канал Mash на Мойке

По данным ведомства, злоумышленники были выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. На размещенном в сети ролике видно, как группа подростков избивает пожилого мужчину на детской площадке по улице Костюшко. Потерпевший сначала пытался дать отпор злоумышленникам, но в конце концов упал на спину и больше не поднимался.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ. Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», речь идет о нападении молодых людей на мужчину по имени Федор, который внешне очень похож на Владимира Ленина.

