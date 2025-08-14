Мужчины провели в Дагестане «рейд» в поисках «порочных» женщин

Мужчины из Ингушетии провели в Дагестане «рейд» в поисках «порочных» женщин — тех, которые встречаются с представителями других национальностей. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в приморский город Избербаш, где несколько десятков мужчин начали искать «аморальных» девушек на пляжах и разнообразных заведений. Однако, по словам самих участников «рейда», отыскать «виновных» им не удалось.

— Все эти слухи — неправда, тут на самом деле другая картина. Ингушские парни ходят, проверяют, если что-то вскроется, они сразу всё исправят, — передает слова один одного из участка акции Telegram.

