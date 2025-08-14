Четырехлетняя девочка получила ожоги 70% тела из-за борщевика

Четырехлетняя девочка из Липецкой области получила ожоги 70% тела из-за контакта с борщевиком. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что девочка вошла в заросли борщевика во время игры в прятки. В итоге 70% ее тела покрылось сильнейшими химическими ожогами.

Девочку увезли в реанимацию — при контакте с ультрафиолетом сок борщевика превращается в агрессивное кислотное вещество, которое может нанести серьезный вред здоровью и коже. Как рассказала министр регионального здравоохранения Анна Маркова, тело девочки покрыто химическими ожогами II степени, но врачи смогли стабилизировать ее состояние.

«За жизнь крошки больше трех недель боролись в реанимации. Ей проводили инфузионную терапию, коррекцию гемостаза, антибактериальную терапию, делали ежедневные перевязки с антисептиками. После стабилизации состояния ребенка перевели в общую палату. Благодаря грамотным действиям врачей удалось предотвратить необходимость пересадки кожи и добиться полного восстановления раневых поверхностей», — сообщила она.

Ранее нейросети научили выявлять борщевик в Санкт-Петербурге.