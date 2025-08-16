Мигранты устроили драку со стрельбой во дворе школы в Москве

Мигранты устроили драку со стрельбой во дворе московской школы. Инцидент произошел в Рязанском районе, местные жители опасаются, что подобные случаи будут повторяться, пишет Baza.

Иностранцы устроили потасовку возле школы № 1367, расположенной в ЖК «Кварталы 21/19». Очевидцы вызвали полицию и Росгвардию. Причины драки не сообщаются.

Жители обеспокоены ситуацией и обратились с заявлением в управу Рязанского района. Они считают, что из-за расположения жилого комплекса, окруженного железнодорожными путями и промзоной, вдоль бульвара образовался анклав мигрантов, проживающих в хостелах и работающих на стройках поблизости.

По словам местных жителей, приезжие рабочие часто употребляют алкоголь, мусорят и устраивают конфликты.

Открытие школы, возле которой произошла драка, в новом учебном году вызывает у родителей опасения за безопасность детей.