Муж вице-мисс «Россия 2017» рассказал о смерти супруги

Муж вице-мисс «Россия 2017» Ксении Александровы рассказал подробности о смерти супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужа Александровой, 30-летняя девушка умерла в результате аварии, которая произошла из-за столкновения с лосем на трассе «М9». При этом, последние дни жизни она провела в коме. Спасти Александрову не удалось — 12 августа у нее остановилось сердце.

«Мы столкнулись с лосем. Там был ремонт дороги. Дорога высокая, там нет никаких ограждений от диких животных. Откуда-то выскочил лось, выпрыгнул перед машиной. От момента того, как он выскочил, до удара прошла доля секунды. Я ничего не успел сделать. Лось влетел в салон. Удар пришелся Ксюше в голову. Она была без сознания, голова была разбита, все было в крови. Самое страшное — то, что были сломаны лобные кости черепа. Было видно, что там открытая черепно-мозговая травма», — рассказал он.

Вице-Мисс Россия погибла в аварии с лосем

При этом собеседник издания подчеркнул, что их машина ехала с небольшой скоростью и они оба были пристегнуты. Он также добавил, что подушки безопасности их Porsche Panamera не сработали при ударе.

«Сначала она была в глубокой коме, потом вошла в ступор, в один из прекрасных дней полностью пришла в сознание. Повторную операцию сначала не стали делать. Она не могла говорить, потому что была на аппарате ИВЛ, но абсолютно в ясном сознании», — добавил он.

Позже состояние девушки ухудшилось, ей сделали повторную операцию, но она все равно погрузилась обратно в кому. После этого у Александровой диагностировали менингит, который прогрессировал в тяжелые воспалительные заболевания мозга.

«Анализы стали ухудшаться, дошло до сепсиса крови. Один раз сердце смогли запустить... Но на следующий день Ксюша умерла — повторно запустить сердце не получилось», — рассказал мужчина.

О смерти Ксении Александровой стало известно 14 августа.