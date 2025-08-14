Самолет с пассажирами на борту резко упал на восемь тысяч метров во время полета
Пассажиры авиакомпании Virgin Australia схватились за кислородные маски во время резкого снижения лайнера на восемь тысяч метров. Об этом сообщает издание PerthNow.
Аиваинцидент произошел в среду 13 августа. Борт, следовавший из Сиднея в Брисбен, Австралия, находился на высоте 11,2 тысячи метров, когда внезапно салон разгерметизировался. В результате воздушное судно (ВС) упало на высоту полета до 2,6 тысячи метров.
Представитель авиаперевозчика сообщил, что экстренное снижение было вынужденным.
«Экипаж самолета предпринял необходимые шаги в соответствии со стандартными процедурами, чтобы снизиться до меньшей высоты», — отметили в Virgin Australia.
ВС благополучно приземлилось в Брисбене. Во время инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Борт отправили на техническое обследование.
Ранее широкофюзеляжный самолет получил вмятины после того, как в него врезался тягач в аэропорту Австралии. Самолет авиакомпании Virgin Australia получил серьезное повреждение фюзеляжа, которое растянулось на несколько метров.