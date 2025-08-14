Бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек объявлен в розыск

Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек был объявлен в розыск. Об этом сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.

Помимо депутата, в розыск также были объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. В ведомстве призвали всех граждан, которые обладают какой-либо информацией о разыскиваемых, сообщить об этом полиции.

«Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Симферополю. <...> Конфиденциальность гарантируется», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, Бальбек разыскивается по уголовной статье. В каком именно преступлении подозревают бывшего депутата, в сообщении не уточняется.