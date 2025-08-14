Альпинист из Грузии сорвался со склона на Эльбрусе

Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста из Грузии, сорвавшегося со склона на Эльбрусе, сообщают в пресс-службе экстренного ведомства в четверг.

© МЧС РФ

Группа из пяти человек попросила о помощи, находясь на высоте 5 100 метров – один из участников группы сорвался со склона и получил травмы.

- Специалисты МЧС России эвакуировали 61-летнего альпиниста на поляну Азау и передали медикам, - сообщают в МЧС.

В спасательной операции были задействованы семь сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.