Альпинист из Грузии сорвался со склона на Эльбрусе
Спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста из Грузии, сорвавшегося со склона на Эльбрусе, сообщают в пресс-службе экстренного ведомства в четверг.
Группа из пяти человек попросила о помощи, находясь на высоте 5 100 метров – один из участников группы сорвался со склона и получил травмы.
- Специалисты МЧС России эвакуировали 61-летнего альпиниста на поляну Азау и передали медикам, - сообщают в МЧС.
В спасательной операции были задействованы семь сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.