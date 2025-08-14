В Нижнем Новгороде сотрудника администрации обвинили в халатности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Руководителя одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода обвинили в халатности после гибели ребенка под завалами рухнувшего гаража. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

9 августа на улице Раевского обрушилось заброшенное здание, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате шестилетний мальчик погиб на месте происшествия.

"По версии следствия, указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником администрации района, отвечающим за выявление объектов самовольного строительства, находящихся в ветхом состоянии", - говорится в сообщении.

Руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода следователем СК предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время судом в отношении нее будет избрана мера пресечения.