В Нижнем Новгороде сотрудника администрации обвинили в халатности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Руководителя одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода обвинили в халатности после гибели ребенка под завалами рухнувшего гаража. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
9 августа на улице Раевского обрушилось заброшенное здание, мимо которого в этот момент проходил мужчина с ребенком. В результате шестилетний мальчик погиб на месте происшествия.
"По версии следствия, указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудником администрации района, отвечающим за выявление объектов самовольного строительства, находящихся в ветхом состоянии", - говорится в сообщении.
Руководителю одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода следователем СК предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ближайшее время судом в отношении нее будет избрана мера пресечения.