Посетители книжного магазина в Москве подрались из-за произведения

В Торгово-развлекательном комплексе на северо-западе Москвы посетители книжного магазина не поделили между собой произведение и начали драться.

Об этом в среду, 13 августа, сообщили в соцсети.

— Книга по эзотерике стала «яблоком раздора» между покупателями в книжном магазине столицы, — рассказали в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

Конфликт произошел в книжном магазине «Читай-город». В пресс-службе магазина подтвердили факт случившегося. Причиной конфликта между посетителями стала книга писательницы Алисы Старовойтовой «Сила амбиций: формула достижения невозможного», сообщили представители магазина в беседе с агентством городских новостей «Москва».

