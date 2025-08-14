В Таиланде поймали оружейного барона из России

В Таиланде местные правоохранители задержали 27-летнего жителя России, который является главарем банды оружейных контрабандистов. Об этом пишет Mash.

По данным канала, именно участники этой группировки поставляли оружие террористам, которые совершили нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Оружие из Бангкока в Россию доставляли через курьерскую службу, которая находится рядом с российским посольством.

Ранее сообщалось, что полиция Тбилиси задержала еще трех человек, подозреваемых в причастности к устранению криминального авторитета Левана Джангвеладзе — серого кардинала преступного мира России.