В Москве ребенок попал в больницу после ДТП с двумя самокатами

Елена Прошина

В Москве 10-летний мальчик, который катался на электросамокате, оказался в больнице после лобового столкновения с другим водителем электросамоката. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 13 августа в центре столицы. Школьник катался на личном СИМ по пешеходной зоне вдоль Большой Пироговской улицы. Навстречу ему на кикшеринговом самокате двигался мужчина, на вид 25-30 лет. Чтобы объехать ребенка, он повернул руль в сторону. Однако мальчик в последний момент направил свой самокат в ту же сторону, и водители столкнулись на полной скорости. Ребенок перелетел через руль, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Мужчина остановился, привел ребенка в чувства и попросил о помощи прохожих: те вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Там ему диагностировали ушиб головного мозга и гематомы.

Подросток погиб в Москве во время поездки на электросамокате

На улице Никулина в западной части Москвы произошла смертельная авария с участием двух подростков на электросамокате. По информации столичной прокуратуры, транспортное средство было арендовано через чужой аккаунт.

«По предварительным данным, управлявший СИМ подросток не справился с управлением и упал под проезжающее в попутном направлении транспортное средство», — сообщили в ведомстве. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

Как уточнили в столичном управлении МВД, сначала электросамокат с двумя несовершеннолетними врезался в столб. После удара одного из подростков отбросило на проезжую часть, где он оказался под колесами автобуса. Водитель общественного транспорта покинул место происшествия, но был задержан полицией.

Видео момента аварии опубликовал Telegram-канал 112. Запись сделана с камеры наружного наблюдения автобуса. На кадрах видно, как электросамокат с двумя подростками движется по тротуару и врезается в столб. Удар оказался настолько сильным, что обоих отбросило на дорогу.

Покатался: подросток решением суда должен за разбитый джип

Необычное ДТП с электросамокатом в Великом Новгороде привело к прецедентному судебному решению. Вечерняя поездка 30 июня 2024 года на арендованном электросамокате популярного российского кикшеринга обернулась для 15-летнего новгородца огромным долгом.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подросток, выехал на проезжую часть Юрьевского шоссе и врезался в джип, нанеся автомобилю механические повреждения. Важный нюанс: на момент аварии самокат не был застрахован по ОСАГО, поэтому владелец джипа пошел в суд.

Компанию Whoosh, у которой и был арендован самокат, также привлекли к делу как ответчика, но её представитель не признал исковые требования. Новгородский суд, рассмотрев дело, пришёл к выводу, что единственным надлежащим ответчиком является только тот, кто управлял самокатом в момент ДТП.

Суд частично удовлетворил иск о возмещении ущерба. С несовершеннолетнего водителя взыскали 361 900 рублей материального ущерба, 4 тысячи рублей за составление экспертного заключения и госпошлину. Общая сумма взыскания превысила 360 тысяч рублей. Пока это решение суда еще не вступило в законную силу, но перспективы у нарушителя правил пользования СИМ незавидные.

В Москве в два раза сократилось число ДТП с электросамокатами

Количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в Москве за семь месяцев сократилось на 54,9%, при этом погибли 3 человека, 462 пострадали. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%, а число погибших и пострадавших в таких ДТП сократилось на 70% и 55,1% соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Травматолог объяснил, как уменьшить риск травмы, катаясь на самокате

Самокаты очень популярны, однако это довольно травмоопасный вид транспорта. Как максимально снизить риск получить повреждения, "Российской газете" рассказал врач-травматолог, заведующий учебной лабораторией кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Александр Саутенко.

Эксперт назвал несколько простых правил:

  • Необходимо использовать средства защиты - причем не только шлем, но и налокотниками и наколенниками.
  • Для самоката нужно подобрать специальные перчатки и обувь, которые обеспечивают хорошее сцепление с платформой (декой) самоката и рулем.
  • Хоть это и заманчиво, но не стоит кататься на самокате вдвоем - при падении риск травмироваться увеличивается.
  • Официальная аренда электросамокатов до 18 лет запрещена. Вообще нежелательно катание на электросамокатах детей до 16 лет.

Что делать, если упали и получили травму?

  • Если избежать падения не удалось, важно сразу оценить характер травмы.
  • Неглубокие раны и царапины обязательно обработайте антисептиком - лучше всего использовать хлоргексидин или повидон-йод. Если ссадина поверхностная, её можно подсушить зеленкой, но использовать это средство допустимо только при уверенности, что врачебная помощь не требуется (так как зеленка скрывает внешний вид повреждения и затрудняет осмотр специалистом).
  • При более глубокой ране необходимо наложить стерильную салфетку (не ватную), чтобы предотвратить попадание инфекции, и обратиться в травмпункт.
  • Если есть подозрение на ушиб или перелом, поврежденную конечность нужно обездвижить. Для этого подойдет любой твердый предмет под рукой - ветка, палка, книга, сложенный журнал.
  • На серьезное повреждение, кроме сильной боли, указывают:
  • выраженный отек,
  • похолодании конечности ниже места травмы,
  • онемение,
  • явная деформация.
"Хотя в большинстве случаев не требуется срочная помощь в первые минуты, откладывать визит к врачу не стоит - желательно сделать это в тот же день. При травме головы, если пострадавший в сознании, не жалуется на сильную слабость или рвоту, можно самостоятельно отвезти его в медицинское учреждение. Однако при потере сознания быстро вызывайте скорую помощь. Если у пострадавшего деформация конечности, желательно ничего не есть до осмотра врача, так как если понадобится операция, прием пищи может существенно задержать ее проведение", - советует доктор Саутенко.