Двое таксистов устроили поножовщину в Москве
Таксист из Москвы не поделил дорогу с коллегой, пырнул его ножом в грудь и уехал. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, все случилось на Бутырской улице. Водители автомобилей Lada и Kia не смогли поделить дорогу и столкнулись друг с другом, а затем начали выяснять отношения уже вне машин. В один момент таксист на Kia подошел к своему авто, взял из двери что-то похожее на нож и ударил в грудь своего 36-летнего оппонента.
Очевидцы конфликта вызвали на место полицию и «скорую помощь». Потерпевшего забрали в реанимацию, а нападавший успел скрыться.
Его задержали в тот же день по горячим следам.
Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин напали на таксиста, который вез их к месту назначения.