Напавшего на ребенка в шапке с буквой Z россиянина признали террористом

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 59-летнего жителя Екатеренбурга Александра Неустроева, который поругал ребенка в шапке с буквой Z. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В июне 2024 года Октябрьский суд Екатеренбурга приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения за его поведение в отношении ребенка. В апреле 2023 года осужденный схватил за руку и обругал матом 11-летнего мальчика в шапке с символом специальной военной операции – Z.

Сначала Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении мужчины и назначил ему штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.