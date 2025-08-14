Девять женщин попали в сети двух сутенеров в российском городе

В Белгороде задержаны двое местных жителей, которые заставляли девять женщин заниматься проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Они получили подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, фигуранты принимали заказы от клиентов и доставляли к ним своих работниц. Кроме того, они занимались распределением доходов. Они организовывали занятия проституцией в саунах и гостиницах. Им удалось привлечь к работе как минимум девять женщин. Все они доставлены в полицию для разбирательства.

При задержании силовики провели у фигурантов обыск. В результате, были обнаружены и изъяты деньги, телефоны, платежные средства и сим-карты.

