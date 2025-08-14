В Санкт-Петербурге школьники избили двойника Ленина на детской площадке

Петербургские школьники напали на мужчину, который изображал Владимира Ленина. Избиение актера, переодетого в вождя мирового пролетариата, произошло на детской площадке на улице Костюшко.. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Что именно стало причиной агрессии в отношении двойника Владимира Ильича, непонятно. Стало известно, что мужчина получил несколько ударов. После побоев он потерял сознание и упал на землю.

Видео случившегося попало в соцсети. Ролик мгновенно вызвал отклик в обществе. Пользователи Сети призывают задержать и наказать хулиганов.

В отношении школьников Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовное дело по статье хулиганство.

Ранее мы писали об избиении двух сестер на квесте в Перми. Девочки 11 и 14 лет получили травмы: их били плетками таскали за волосы и угрожали ножами и электрошокерами. Мама пострадавших обратилась в полицию и СК РФ.

Также сообщалось о жительнице Кемерово, которая избила феном парикмахера и разгромила салон красоты.