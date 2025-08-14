Девушку укусила кобра в подмосковном парке

В подмосковном парке 28-летнюю девушку укусила кобра. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Девушка отдыхала в парке вместе с друзьями. Змея оказалась в рюкзаке и набросилась, когда девушка захотела его открыть. Как пресмыкающееся попало в сумку, пострадавшая не знает, но предполагает, что змея заползла внутрь, пока компания прогуливалась по лесопарку.

Укус пришелся на руку. Друзья девушки оперативно вызвали медиков, и ее срочно госпитализировали в токсикологический центр Склифосовского.

— Сразу после поступления пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в отделении реанимации. Далее начали комплексную терапию, включающую плазмообмен, чтобы удалить из плазмы крови девушки вредные вещества яда кобры, дезинтоксикацию и удаление некротических тканей из раны руки, — поделились врачи.

Когда состояние девушки стабилизировалось, ее перевели отделение гнойной хирургии больницы имени Баумана., поскольку после укуса у пострадавшей развилось острое гнойное воспаление мягких тканей на правой кисти. Спустя два дня после очередной операции и комплексной интенсивной терапии, состояние девушки стабилизировалось, а воспаление ушло. В настоящий момент ее выписали домой, говорится в публикации.

До этого в столичное медучреждение после укуса змеи попала еще одна женщина. Она убиралась во дворе в Подмосковье и не заметила животное. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского назначили пострадавшей лечение, которое позволит избежать последствий действия яда.