В Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина

ВСУ с помощью дрона атаковали частный дом в поселке Разумное Белгородского района, женщина получила ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Разумное Белгородского района при атаке вражеского дрона на частный дом ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада скорой медицинской помощи доставила в Городскую больницу №2 Белгорода. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В двух частных домовладениях повреждены заборы", - написал он.

В Белгороде от атак БПЛА повреждены кровли многоквартирных домов, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. По зданию правительства региона нанесен еще один удар, в результате которого выбиты окна и поврежден фасад. В одном многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир - возгорание оперативно ликвидировано. В рядом стоящем доме выбиты окна на нескольких этажах.

Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется, все службы работают на местах.