Белгородский губернатор сообщил о попадании его кабинета под удар дронов

Кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова попал под удар дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова чиновника приводит РБК.

Он рассказал, что украинские войска ведут максимальный огонь по зданию областного правительства.

«Пока к вам ехал, прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения. Там все, и первый этаж, и мой кабинет, и этажи думы», — пояснил глава региона.

Он также отметил, что в здании остались три человека, которые выполняют свои обязанности. Остальных уже эвакуировали. Всех людей из городской администрации также вывели.