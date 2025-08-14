Главу Россельхознадзора в Красноярском крае арестовали за мошенничество
Суд избрал меру пресечения руководителю управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Глава ведомства заключен под стражу.
Решение об аресте принял по ходатайству следствия суд Центрального района Красноярска, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Фигуранта подозревают в совершении преступления, которое оговаривается частью 4 статьи 159 УК РФ - речь идет об особо крупном мошенничестве или мошенничестве в составе организованной группы.
Подозреваемый заключен под стражу до 26 сентября.