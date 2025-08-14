В Сербии при беспорядках пострадали десятки полицейских

В ночь на четверг в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) пострадали 27 полицейских, заявил вице-премьер, глава МВД Ивица Дачич. 47 человек задержаны.

В ходе ночных беспорядков, по данным МВД Сербии, пострадали 27 сотрудников полиции. «От 70 до 80 граждан получили травмы от протестующих», - подчеркнул Дачич на брифинге. Задержаны 47 человек. Также при ночных беспорядках повреждены 5 служебных автомобилей и 22 единицы полицейского оборудования.

Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в разных городах, включая Белград. Минюст Сербии назвал случившееся ударом по конституционному строю и предупредил участников об уголовной ответственности.

Протесты сербских студентов и оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, тогда погибли 16 человек.