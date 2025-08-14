В Ленобласти три человека скончались, выпив "незамерзайку"

В городе Сосновый Бор Ленинградской области трое мужчин умерли после употребления незамерзающей жидкости в качестве алкогольного напитка. Еще одна женщина находится в реанимации, сообщает СК по региону.

По данным следствия, неустановленный производитель незамерзающих жидкостей допустил изготовление и поставку контрафактного алкоголя в объекты розничной торговли.

Такие жидкости должны использоваться только по прямому назначению в бытовых целях. Употребившие их получили токсическое отравление.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ - производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Устанавливаются виновные, а также магазины, в которых продавалась опасная незаконная продукция.

Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, которые способствовали произошедшему.