Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Египте

В Египте произошло ДТП, в результате чего погибла российская туристка. Трагедия произошла по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, водитель уснул за рулем автобуса с российскими туристами, которые ехали на экскурсию к пирамидам.

Как отмечает Telegram-канал, авария произошла сегодня ночью в районе города Абу-Рудайс. В автобусе находилось 50 российских туристов. Отдыхающие сообщили, что водитель в какой-то момент начал совершать странные резкие маневры на скорости, вилял из стороны в сторону. В итоге автобус перевернулся.

«Одна женщина погибла на месте, семь человек отделались легкими ушибами, остальных госпитализировали в больницу города Абу-Рудайс», — пишет канал.

Уточняется, что туристы приобретали экскурсию у туроператора SUNMAR, в Каир они выехали поздно вечером. Большинство из пассажиров в момент ДТП спали. Во время езды водитель тоже уснул, что и спровоцировало аварию. По предварительным данным, он серьезно не пострадал.

В настоящее время с гражданами России беседуют сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия. После завершения опроса их планируют доставить в гостиницы. Пострадавшие находятся в медицинском учреждении и выражают недовольство отсутствием даже элементарных средств гигиены, таких как салфетки, чтобы удалить следы чужой крови.