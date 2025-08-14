В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
После утренней атаки БПЛА, в результате которой пострадали 13 человек, в Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.
Получили повреждения многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской.
Назван тип БПЛА, атаковавшего жилой дом в Ростове-на-Дону
Как сообщает глава города Александр Скрябин, сейчас ведется обследование зданий. Жильцов эвакуируют.
Все службы реагирования на месте. Организована работа оперативного штаба.
Пункт временного размещения развертывается на базе 50-й школы.