Россиянина заподозрили в изнасиловании 4-летней падчерицы

В поселке Березово Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело против 36-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетней падчерицей. По информации источника портала 86.RU, знакомого с ситуацией, инцидент произошел, когда мать девочки, 30-летняя Ангелина, находилась в больнице на сохранении беременности.

Отчим, оставаясь наедине с ребенком, склонял ее к действиям сексуального характера: заставлял трогать его половые органы, показывал порнографию и принуждал к оральному сексу, называя это «лизанием леденца».

Девочка рассказала о произошедшем матери, но та обвинила дочь во лжи и отвела ее к бабушке. Та, в свою очередь, заподозрила неладное и, подробно расспросив внучку, узнала шокирующие подробности. Несмотря на юный возраст, ребенок смогла описать происходящее, что побудило бабушку сообщить о случившемся биологическому отцу девочки. Он обратился в органы опеки и полицию.

Медицинское освидетельствование выявило у ребенка покраснения и синяки в интимной зоне, однако эксперты допустили, что повреждения могли быть вызваны трением белья. В правоохранительных органах отметили, что отсутствие явных следов насилия осложняет доказательство вины подозреваемого.

Тем временем семья сменила место жительства, девочку перестали водить в сад и запретили общаться с родственниками.

