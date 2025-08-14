Несколько рабочих упали с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке

По информации от прокуратуры, трагический инцидент произошел на Владивостокской ТЭЦ-2: несколько рабочих, привлеченных по договору подряда, упали с высоты во время выполнения работ. К сожалению, не обошлось без жертв.

Вторая Владивостокская ТЭЦ представляет собой значительную теплоэлектростанцию комбинированного типа, находящуюся во Владивостоке, Приморский край. Она раскинулась вдоль береговой линии бухты Сухопутной, являющейся частью Уссурийского залива Японского моря.