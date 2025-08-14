Пенсионерка преодолела более 1000 км, чтобы отдать мошенникам 17 млн рублей

В Калининградской области правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала 79-летняя местная жительница, которая отдала преступникам миллионы сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

По данным правоохранительных органов, с пенсионеркой в мессенджере связались неизвестные. Они представились работниками портала госуслуг и запугали собеседницу, сказав, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету. Далее в диалог с женщиной вступил лжесотрудник силовых структур, который убедил ее снять все сбережения и перевести на «безопасный счет».

«Запуганная пожилая жительница Янтарного края, поверив злоумышленникам, отправилась в Москву, так как филиал банка, в котором находились ее денежные средства, в Калининграде нет», — рассказали в ведомстве.

Прибыв в столицу, пенсионерка сняла 17 миллионов рублей и перевела их на указанные мошенниками банковские карты, после чего вернулась домой.

Внучка потерпевшей, заметив странное поведение бабушки, стала расспрашивать об истинной причине поездки в Москву, и пенсионерка рассказала о ней. После этого девушка отвела родственницу в полицию, где та написала заявление о совершенном в отношении нее преступлении.