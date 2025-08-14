Несколько жилых кварталов перекрыты в Ростове-на-Дону в окрестностях жилых многоквартирных домов, поврежденных при атаке БПЛА, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в окрестностях жилых многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской перекрыты несколько жилых кварталов. На тротуарах лежат осколки выбитых окон. Повреждения получил магазин, расположенный на первом этаже одной из многоэтажек, выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, работники прокуратуры и как минимум восемь бригад скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят эвакуацию автомобилей вблизи пострадавших домов.