Российского учителя суд оштрафовал за бросок мяча в школьницу

В сентябре 2024 года в одной из зеленогорских гимназий Красноярского края произошел инцидент, который привел к судебному разбирательству. Ученица пятого класса, имея освобождение от физкультуры, сидела на скамейке и пользовалась телефоном. Учитель, пытаясь привлечь ее внимание, бросил в сторону девочки волейбольный мяч, который попал в нее.

© Московский Комсомолец

Хотя серьезных физических травм школьница не получила, последствия оказались психологическими: у нее развились панические атаки и повышенная тревожность. Мать девочки также заявила о пережитых моральных страданиях из-за происшествия.

Прокуратура провела проверку, в результате которой педагогу был объявлен выговор. Кроме того, ведомство подало иск о возмещении морального вреда. Суд удовлетворил требования, постановив взыскать с образовательного учреждения 50 тысяч рублей в пользу ученицы и еще 10 тысяч рублей — в пользу ее матери.

Решение суда уже вступило в силу, и гимназии предстоит выплатить указанные суммы.

Читайте материал "Самый опасный медведь в мире убил восьмилетнего ребенка"