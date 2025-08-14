В Ростовской области объявлена ракетная опасность

Во всех муниципальных районах Ростовской области объявлена ракетная опасность. Об этом в четверг, 14 августа, сообщает пресс-служба единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Жителям региона рекомендуется спуститься в бомбоубежище, подвал или воспользоваться подземной парковкой для безопасности, передает РИА Новости.

Утром 14 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв, причиной которого назвали атаку украинского беспилотника.

Позже стало известно, что число пострадавших при атаке украинского беспилотника увеличилось до пяти человек.

Ранее вооруженные силы Украины ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту. Украинская армия атаковала объект, не имеющий военного назначения — под удар попал аквапарк в курортном селе, куда на отдых приезжают семьи с детьми.