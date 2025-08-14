Жителей пострадавших от атаки БПЛА домов Ростова-на-Дону эвакуируют

Жителей домов в Ростове-на-Дону, которые получили повреждения после удара беспилотника, эвакуируют. Об этом заявил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

По информации мэра, повреждения получили многоквартирные дома на улицах Тельмана и Лермонтовской. Информация о пострадавших уточняется.

«Сейчас ведется обследование дома, проводятся эвакуационные мероприятия жильцов. Службы реагирования на месте, мой заместитель Дядьков Т.П. и глава района Б.Б.Месхи на месте. Организована работа оперативного штаба», — добавил Скрябин.

Он отметил, что жильцов направят в пункт временного размещения, который развернули на базе 50-й школы. Жителей города призвали сохранять спокойствие.

Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону

Как ранее сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в медучреждения города доставили двоих человек в тяжелом состоянии. Еще 11 доставляются, их состояние пока неизвестно.