Число пострадавших при ударе ВСУ по Ростову-на-Дону резко выросло

Число пострадавших при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону выросло более чем в два раза — до 13 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в медучреждения города. Еще 11 раненых сейчас везут в больницы. Слюсарь подчеркнул, что информация будет уточняться.

Взрыв в Ростове-на-Дону: что известно на текущий момент

Ранее в сети появилось видео с моментом удара беспилотника. На кадрах видно летящий над центром города дрон самолетного типа, который снижается и врезается в крышу многоквартирного дома, после чего происходит мощный взрыв.