Появилось видео удара беспилотника по жилому дому в Ростове

Появилось видео удара украинского беспилотника по дому в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи запечатлен беспилотник, который медленно планирует и попадает по дому. После удара там прогремел взрыв.

Как ранее сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовской. В медучреждения города доставили двоих раненных, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще 11 человек доставляются в больницу.

Минувшей ночью украинская армия также пыталась атаковать регион. Слюсарь заявлял, что военные ликвидировали БПЛА в Миллеровском и Кашарском районах. Никто не пострадал, однако в одном частном доме в Миллерово были выбиты стекла и поврежден забор.