В сети появились кадры, снятые в первые минуты после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирому дому в Ростове-на-Дону. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что у многоквартирного дома разбросаны осколки стекол и часть отколовшихся от взрыва фасадов. К месту происшествия приходят местные жители.

Взрыв в Ростове-на-Дону: что известно на текущий момент

Как уточнил губернатор Ростовской области, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Жители Ростовской области сообщили о взрывах днем в четверг, 14 августа. После этого в Ростове-на-Дону заметили столб дыма. По неофициальным данным, пострадали пять человек.