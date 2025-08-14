Суд отказался заочно арестовывать Бориса Акунина

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили – настоящее имя). Об этом сообщает ТАСС.

Суд вернул ходатайство следствия о заочном аресте Чхартишвили в следственный орган без удовлетворения.

14 июля суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

16 июля адвокат Бориса Акунина Олег Дубинин заявил, что защита обжаловала заочный приговор писателю.

В декабре 2023 года Акунин был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован. С 2014 года писатель года живет в Лондоне. Сейчас ему 69 лет.