Взрыв в Ростове-на-Дону: что известно на текущий момент

В Ростове-на-Дону прогремел мощный взрыв. «Рамблер» собрал главные новости на эту тему.

По данным Shot, столб дыма сейчас наблюдается в центре города. Telegram-канал публикует кадры, на которых это запечатлено. Со слов очевидцев, раздался громкий звук взрыва, в домах и офисах дрожали окна. Пока официальной информации нет.

По предварительным данным, взрыв в Ростове-на-Дону произошел из-за атаки украинского БПЛА. По информации канала, удар был нанесен по жилому дому.

«Сейчас в области объявлена ракетная опасность. На месте оперативные службы. Предварительно, могут быть пострадавшие», — говорится в публикации.

Shot публикует первые секунды после взрыва в Ростове-на-Дону. В жилом доме, по которому ударили ВСУ, выбиты стекла в нескольких квартирах, на земле лежат осколки. На месте работают экстренные службы.

Сначала сообщалось, что в результате атаки пострадали три человека, однако к настоящему моменту информация обновилась: ранены оказались как минимум пять человек. Подчеркивается, что 3 из них — жильцы дома, в который врезался БПЛА, другие 2 — прохожие.

Канал пишет, что беспилотник врезался в крышу, повреждено минимум 10 квартир.

Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону

Также сообщается, на находившихся под окнами дома двух человек рухнули осколки фасада и стекла.

Как отмечается, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ростову-на-Дону с помощью беспилотного летательного аппарата «Аэропракт», известного как «Летучая лисица». По словам очевидцев, дрон был замечен в небе за несколько минут до взрыва в жилом здании.