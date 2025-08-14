Число пострадавших при ударе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло до пяти. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, трое раненых являются жильцами дома, двое других — прохожими, оказавшимися рядом со зданием в момент атаки.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Двоих из них засыпало осколками окон и обломками фасада здания.

ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу Ростовской области стало известно утром 14 августа. В сети появились видео и фотографии с поврежденным жилым домом. Удар подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Официальную информацию о пострадавших он не привел.