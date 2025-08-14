В Ростове-на-Дону число пострадавших при атаке украинского беспилотника увеличилось до пяти человек. Об этом в четверг, 14 августа, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, трое из них — жители дома, в который врезался БПЛА, двое других — случайные прохожие.

О самом происшествии стало известно утром 14 августа: в Ростове-на-Дону произошел взрыв, предварительной причиной которого назвали атаку украинского беспилотника.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.

В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, рассказал мэр города Иван Приходько.