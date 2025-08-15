На Камчатке произошло извержение Ключевского вулкана

На Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

О случившемся ученые рассказали примерно в 9:30 по московскому времени (18:30 по местному времени). На снимках, сделанных сотрудницей ФИЦ ЕГС РАН Валентиной Яковенко, можно увидеть извергающуюся из жерла лаву, а также огромный дымовой шлейф в небе. Ранее в этот же день сообщалось о том, что Ключевской вулкан выбросил столб пепла, высота которого составила приблизительно 11 километров над уровнем моря.

Утром в пятницу стало известно, что у берегов Северных Курил зафиксировали три мощных землетрясения за несколько часов.