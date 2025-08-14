В Москве раскрыли совершенное в 2002 году преступление

В Москве следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство, совершенное 23 года назад. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.
По данным следствия, инцидент произошел около ночного клуба на Крымском Валу 10 сентября 2002 года. Между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого мужчина нанес оппоненту не менее двух колото-резаных ран. Спасли потерпевшего прибывшие на место происшествия правоохранители, однако злоумышленник смог скрыться.
«В результате комплексной работы установлено его местонахождение в Республике Абхазия. Во взаимодействии с сотрудниками силовых ведомств соседнего государства он был задержан и доставлен в подразделение московского ведомства», — сказано в сообщении.
Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее московские следователи раскрыли покушение на убийство двух человек, совершенное в 1997 году.