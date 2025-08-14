Писатель Быков* исчез после переезда в США

Писатель Дмитрий Быков* после начала специальной военной операции уехал из России и отправился в США. Согласно материалам уголовного дела, его нынешнее местонахождение остается неизвестным.

— Согласно данным… Быков покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого не представляется возможным, — отмечается в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Быкова* 8 августа. Ему вменили статью УК РФ о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Писателя обвинили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Кроме того, Быков* не исполнял обязанности иностранного агента, поэтому ему вменяют статью 330.1 УК РФ.

До этого Следственный комитет обратился в суд с просьбой заочно арестовать писателя. В середине июля Быкова* объявили в розыск по статье УК.

*признан в РФ иностранным агентом